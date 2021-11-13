На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки

На украинские YouTube-каналы, занимающиеся противодействием российской пропаганде, пошли массовые атаки.

Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко в Facebook

"РФ массово атакует украинские ютуб-каналы, на которых противодействуют роспропаганде.

Мой канал атакуют уже несколько недель. Подобные атаки идут и на Дениса Казанского, Янину Соколову и многих других.

Канал Татьяны Мыкытенко "Рагулівна" уже заблокировали. Она подала апелляцию", - пишет блоггер.

По словам Стерненко, схема атак выглядит с привлечением больших ботоферм.

"Тысячи явно фейковых аккаунтов пишут одобрительные комментарии под видео. Затем другие боты одновременно бросают на канал жалобы по накрутке активности. И алгоритмы Ютуба блокируют канал. Ранее по подобной схеме уже блокировали Оm TV UA. Я уже сообщил администрацию соцсети об этом, но ваша огласка будет также не лишней", - рассказал Стерненко и опубликовал пример атаки у него под видео.

Тем временем автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко опубликовала ответ YouTube на блокировку ее канала.

"Мы рассмотрели вашу апелляцию на блокировку учетной записи. Ваша учетная запись заблокирована из-за неоднократных или грубых нарушений правил сообщества относительно враждебных высказываний. Мы решили не разблокировать", - ответили.

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"Канал Рагу.лі, который имеет более 120 тысяч подписчиков, заблокировали без предупреждения. Очевидно, так стремятся еще и наш сегмент YouTube сделать похожим на телек. Ну, или смотрите российское – невзорных, дудей и собчачек. Развели здесь, понимаешь, украиноязычный ютуб", - комментирует журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева, которая имеет на YouTube канал "ШОУБІСИКИ Буткевич і Ярмолаєва".

12 ноября YouTube заблокировал канал, который ведут Татьяна Мыкытенко и Андрей Павленко. "Рагу.лі" призвали пользователей подписаться на альтернативные платформы.