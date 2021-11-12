YouTube заблокировал канал Рагу.лі

YouTube заблокировал канал украинского проекта "Рагу.лі", который ведут Татьяна Микитенко и Андрей Павленко.
Об этом сообщила страница проекта в Facebook.
"YouTube заблокировал канал Ragulivna за "язык вражды".
Пока пытаемся починить это, но перспективы неизвестны", - пишут.
"Рагу.лі" призвали пользователей подписаться на альтернативные платформы, где есть доступный контент без цензуры и спама. Ссылки в Telegram и YouTube.
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Татьяна Микитенко 12 лет ведет блог "Рагу.лі" о безвкусице политиков и не только. С единомышленниками организовала проект "Читанка" - отсканировала и выложила в открытый доступ почти 2,5 тыс. украинских детских книг, изданных до 1991 года.
Проект "Рагу.лі" рагулихой 2020 года в Украине назвал телеведущую Снежану Егорову, а рагулем – Потапа.
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