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пятница, 12 ноября 2021 18:00

YouTube заблокировал канал Рагу.лі

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YouTube заблокировал канал Рагу.лі
Проект "Рагу.лі" рассказывает о безвкусице политиков и не только. Фото: @raguli

YouTube заблокировал канал украинского проекта "Рагу.лі", который ведут Татьяна Микитенко и Андрей Павленко.

Об этом сообщила страница проекта в Facebook.

"YouTube заблокировал канал Ragulivna за "язык вражды".

Пока пытаемся починить это, но перспективы неизвестны", - пишут.

"Рагу.лі" призвали пользователей подписаться на альтернативные платформы, где есть доступный контент без цензуры и спама. Ссылки в Telegram и YouTube.

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Татьяна Микитенко 12 лет ведет блог "Рагу.лі" о безвкусице политиков и не только. С единомышленниками организовала проект "Читанка" - отсканировала и выложила в открытый доступ почти 2,5 тыс. украинских детских книг, изданных до 1991 года.

Проект "Рагу.лі" рагулихой 2020 года в Украине назвал телеведущую Снежану Егорову, а рагулем – Потапа.

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12
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