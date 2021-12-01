Назвали видео на YouTube, которые собрали больше всего просмотров от украинцев

Больше всего смотрели расследование Навального о дворце Путина. Фото: Pexels

Google Украина опубликовала рейтинг видео на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров от украинских пользователей.

Больше всего просмотров набрало видео российского политика Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина возле Геленджика, говорится в сообщении.

Много просмотров набрали интервью, телевизионные шоу и сериалы.

В рейтинг попали видео от производителей из Украины, России и Беларуси.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году:

Самым популярным музыкальным видео стал клип на песню "Родной" от певицы Loboda.

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Топ-10 музыкальных видео:

1. LOBODA – Родной (Премьера клипа, 2021)

2. Султан Лагучев – Горький вкус | Премьера клипа 2021

3. Minelli – Rampampam | Official Video

4. MORGENSHTERN – ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – КРАСНОЕ ВИНО

6. Тина Кароль – Скандал (Премьера 2021)

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

8. Artik & Asti – Истеричка (Official Video)

9. Супер Жорик – Чао! Чао! Премьера клипа 2021

10. Wellboy – Гуси

Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года. В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".