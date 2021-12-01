Назвали видео на YouTube, которые собрали больше всего просмотров от украинцев

Google Украина опубликовала рейтинг видео на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров от украинских пользователей.
Больше всего просмотров набрало видео российского политика Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина возле Геленджика, говорится в сообщении.
Много просмотров набрали интервью, телевизионные шоу и сериалы.
В рейтинг попали видео от производителей из Украины, России и Беларуси.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
- ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Самым популярным музыкальным видео стал клип на песню "Родной" от певицы Loboda.
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Топ-10 музыкальных видео:
1. LOBODA – Родной (Премьера клипа, 2021)
2. Султан Лагучев – Горький вкус | Премьера клипа 2021
3. Minelli – Rampampam | Official Video
4. MORGENSHTERN – ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – КРАСНОЕ ВИНО
6. Тина Кароль – Скандал (Премьера 2021)
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
8. Artik & Asti – Истеричка (Official Video)
9. Супер Жорик – Чао! Чао! Премьера клипа 2021
10. Wellboy – Гуси
Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года. В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".
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