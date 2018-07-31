Днепропетровская ОГА пополнила буккроссинг в больнице им. Мечникова на 600 книг - Голик

Юрий Голик, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации, вручил областной клинической больнице им. Мечникова 600 книг: 300 для буккроссинга в центральном корпусе и еще столько же для отделения неврологии.

Буккроссинг в больнице, состоящий из четырех полок в форме английского слова READ, руководство области установило за свой личный счет в прошлом году. Он является одним из 50 подобных буккроссингов в госучреждениях области.

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко (слева) и советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик

"В каждый буккроссинг мы дарим по 300 книг. Книги в больницу им. Мечникова мы привозим регулярно, потому что их разбирают. Сегодня привезли еще 300 книг в сам буккроссинг и 300 книг в отделение неврологии, пациентам которого затруднительно дойти до центрального корпуса", - сообщил Голик.

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Во все буккроссинги Днепропетровской области было передано более 25 тыс. книг.

"Это наш личный вклад в развитие чтения", - сказал Голик.





15 июля во Львовской центральной городской библиотеке им. Леси Украинский читатели обменивались книгами. Организаторы также охотно принимали поврежденные книги. Их используют для эко-мастер-классов. Среди всех, принесенных на обмен, дополнительно разыграли 5 книг для участников.