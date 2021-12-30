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четверг, 30 декабря 2021 20:55

Для некоторых вин с 1 января в Украине отменят акцизные марки

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Для некоторых вин с 1 января в Украине отменят акцизные марки
Также это распространяется на тестовые образцы алкоголя. Фото: pixabay

30 ноября Верховная Рада Украины приняла закон об отмене акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Об этом говорится на сайте ВРУ.

"Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога - тестовыми образцами алкогольных напитков и натуральными винами, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%", - заявляли в Раде.

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Касаться это будет неигристых вин и напитков брожения, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. Но при условии, что этиловый спирт, который есть в готовом продукте, имеет полностью ферментированное происхождение.

Также нововведение будет относиться к тестовым образцам алкоголя, которые не предназначены для продажи.

На сегодняшний день маркировке акцизными марками подлежат все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

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