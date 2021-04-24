Дистанционное обучение защищает от буллинга и экономит время

Автор: предоставила Вера Валле Дистанционная школа дает ребенку больше свободы - говорит Вера Валле

Писательница и правозащитница Вера Валле считает, что общеобразовательная школа вредит развитию ребенка, лишает его свободы и инициативности. Альтернативой может быть дистанционная школа. Женщина перевела на дистанционное обучение старшего сына.

"В отличие от общеобразовательной, дистанционная школа дает ребенку больше свободы. Учебный процесс не затрагивает персональную сферу. Отсутствуют возможности для буллинга и давления конформизма на ребенка. Школа не вмешивается в свободу ни ребенка, ни его родителей. Информация систематизирована должным образом, четкая постановка задачи и прозрачные критерии для оценки результата их выполнения", - сказала она.

"Благодаря дистанционному обучению оказалось, что на обучение ребенок может тратить 3 часа ежедневно, а остальное время, которое в традиционной школе отводится на разборки, интриги и другой бессмысленный бред, принадлежит ребенку. Это и есть свобода от навязчивого влияния системы.

Лучшее в дистанционной школе - то, что она имеет меньше возможностей навредить ребенку, ее негативное влияние минимально. В отношениях со школой моя роль как мамы заключается в том, чтобы защитить от нее детей. Ну, и коррупционные факторы здесь сведены к нулю. Мы не сдаем деньги на шторы", - радуется писательница.

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Минус дистанционного обучения - в отсутствии общения с ровесниками. Но в эпоху соцсетей это не является проблемой, говорит Вера Валле.

"Я переживала по поводу перехода на дистанционное обучение. Но сын говорит: "Лучше быть одним, чем в толпе болванов". Он не страдает от этого. Раз мне сказал: "Мама, ты - мой лучший друг", - поделилась она.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии. Любит путешествовать по Украине. Держит трех кроликов и лабрадора Лаки. Коллекционирует вышиванки и украинские платки. Воспитывает сына 12-летнего Александра Бернара и Алана Анри, 10 лет.