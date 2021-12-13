День Ангела 13 декабря празднуют храбрые и сильные мужчины

Православная церковь 13 декабря чтит память святого Андрея Первозванного. Он был одним из 12 апостолов и любимым учеником Иисуса Христа.

День Ангела сегодня отмечают Андрей и Иван.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

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Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Фото: pinterest.com

Поздравления для именинников:

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

***

Ангел - хранитель в ночи

Зажжет над тобой три свечи,

Первую - за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую - за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.