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понедельник, 13 декабря 2021 03:01

День Ангела 13 декабря празднуют храбрые и сильные мужчины
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Православная церковь 13 декабря чтит память святого Андрея Первозванного. Он был одним из 12 апостолов и любимым учеником Иисуса Христа.

День Ангела сегодня отмечают Андрей и Иван.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

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Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Поздравьте друзей и близких с Днем Ангела
Фото: pinterest.com
Поздравьте друзей и близких с Днем Ангела
Поздравьте друзей и близких с Днем Ангела
Поздравьте друзей и близких с Днем Ангела
Поздравьте друзей и близких с Днем Ангела

Поздравления для именинников:

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.

***

Ангел - хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую - за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую - за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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