Дело Стерненка: суд может усилить меру пресечения

Бозовуляк настаивает на круглосуточном домашнем аресте активиста. Фото: Reuters

Киевский апелляционный суд 13 августа планирует рассмотреть апелляционную жалобу прокурора о применении к активисту Сергею Стерненка ночного домашнего ареста.

Прокурор настаивает на круглосуточном домашнем аресте. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

"Прокурор Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест", - написал он.

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Как отметил Стерненко, "заседание назначили на завтра в 12:00".

"Но сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому скорее всего рассмотрение отложат", - написал он.

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненку, которого подозревают в умышленном убийстве, по круглосуточному на ночной домашний арест. Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.