Дело бронежилетов: арестовали последнего подозреваемого

В деле бронежилетов арестовали Михаила Каморянського. Фото: storage1a.censor.net

Михаила Каморянского, который фигурирует в деле о коррупции в закупке бронежилетов, Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца.

За подозреваемого могут внести залог 76 млн 840 тыс грн, сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, пишет "Укрінформ".

14 ноября такое решение принял судья Олег Белоцерковец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко

Накануне арестовали также главного фигуранта дела - руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко. 13 ноября суд избрал меры еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн. Зама начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковця посадили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в деле о закупке некачественных бронежилетов, знал, что бронежилеты бракованные. Специальная экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов.