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среда, 13 ноября 2019 18:55

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п***расы": генерал Марченко знал о некачественных бронежилетах

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&quot;Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п***расы&quot;: генерал Марченко знал о некачественных бронежилетах
Генерал Марченко знал о некачественных бронежилетах. Фото: molbuk.ua

Генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в деле о закупке некачественных бронежилетов, знал, что бронежилеты бракованные.

Специальная экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п***расы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что у бронежилетов необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил Труба.

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Труба добавил, расследование не завершено, будут новые подозрения.

Генерала Дмитрия Марченко взяли под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн. Соответствующее решение в понедельник, 11 ноября, принял Печерский суд Киева.

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13
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