Данные впечатляют: рассказали о качестве воздуха в Европе

Загрязнение воздуха в большинстве стран Европы превышает нормы. Фото: cikavosti

Во многих странах ЕС загрязнение воздуха превышает норму.

Об этом свидетельствует отчет Европейского агентства по окружающей среде, который охватывает данные за 2019 и данные 2020 года. Мониторинг осуществлялся на более чем 4500 станциях в 40 странах Европы. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так в 21 стране, в том числе 16 стран ЕС, превышает нормативы концентрация твердых частиц (PM10), а за более строгими критериями Всемирной организации здравоохранения - в 31. Концентрация мелких твердых частиц (PM2.5) по европейским нормативам превышена в 7 странах, в том числе в 4 странах ЕС. Концентрация приземного озона превышена в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС, а диоксида азота - в 22 странах, в том числе 18 странах ЕС.

В странах Центральной и Восточной Европы использование твердого топлива для отопления домов и нужд промышленности приводит к повышенной концентрации в атмосфере мелких и крупных частиц, а также канцерогенного вещества бензопирена. Это может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и других болезней, приводящих к преждевременной смерти.

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Для крупных городов типичной проблемой является повышенная концентрация диоксида азота - из-за насыщенности дорожного движения, что может приводить к астме и другим проблемам с дыхательной системой.

Предварительные данные свидетельствуют, что уже в 2020 году ситуация изменилась к лучшему - частично благодаря уменьшению экономической активности и мобильности при локдаунах, частично вследствие погоды.

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