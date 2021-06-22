Что делало КГБ с людьми, которые возвращались из сибирских концлагерей

Семь лет отбывал наказание в концлагерях Сибири 90-летний Петр Пидлетейчук из села Химчин Косовского района на Прикарпатье.

Мужчину в 1953 году осудили за участие в рядах Украинской Повстанческой Армии.

В 1960 году в Тайшете Иркутской области выдали стандартную справку об освобождении. Запретили возвращаться в родное село, или вообще на западную Украину.

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"Поехали с лагерными друзьями на Донбасс, работали в шахтах. Как-то все-таки удалось вернуться в Косов. Они не хотели прописывать дома, но все-таки удалось со временем. Начались слежения КГБ за мной. Не было и недели, чтобы не звали к себе".

Петр Пидлетейчук появляться на вызовы перестал.

Автор: Фото предоставил Петр Пидлетейчук После освобождения из концлагеря мужчина перестал ходить на вызовы КГБ, за что получал наказания

"Вызвали повесткой в ​​военкомат или паспортный стол, а там уже ждал их " бобик ". Силой сажали в машину и везли в управление, там били и допрашивали, чего не появляюсь. Через несколько часов везли в какое-то людное место и демонстративно вежливо прощались . Так хотели показать, что я с ними сотрудничаю. Еще писали в газеты от моего имени клевету на собратьев и что я раскаиваюсь во всем. Так тогда делали со всеми, не только, кто был в подполье, но и кто имел собственное мнение о СССР , не похвальное ", - вспомнил повстанец.

Полное интервью с Петром Пидлетейчуком читайте в журнале "Країна" за 24 июня.

90-летний Петр Пидлетейчук из села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области был хорунжим Украинской Повстанческой Армии. За участие в УПА в 1953 году его осудили на 25 лет лагерей, пять лет лишения прав и пять лет высылки.В концлагере он участвовал в Норильском повтанни 1953 года.