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пятница, 25 июня 2021 09:00

Что делало КГБ с людьми, которые возвращались из сибирских концлагерей

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Семь лет отбывал наказание в концлагерях Сибири 90-летний Петр Пидлетейчук из села Химчин Косовского района на Прикарпатье.

Мужчину в 1953 году осудили за участие в рядах Украинской Повстанческой Армии.

В 1960 году в Тайшете Иркутской области выдали стандартную справку об освобождении. Запретили возвращаться в родное село, или вообще на западную Украину.

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"Поехали с лагерными друзьями на Донбасс, работали в шахтах. Как-то все-таки удалось вернуться в Косов. Они не хотели прописывать дома, но все-таки удалось со временем. Начались слежения КГБ за мной. Не было и недели, чтобы не звали к себе".

Петр Пидлетейчук появляться на вызовы перестал.

Автор: Фото предоставил Петр Пидлетейчук
  После освобождения из концлагеря мужчина перестал ходить на вызовы КГБ, за что получал наказания
После освобождения из концлагеря мужчина перестал ходить на вызовы КГБ, за что получал наказания

"Вызвали повесткой в ​​военкомат или паспортный стол, а там уже ждал их " бобик ". Силой сажали в машину и везли в управление, там били и допрашивали, чего не появляюсь. Через несколько часов везли в какое-то людное место и демонстративно вежливо прощались . Так хотели показать, что я с ними сотрудничаю. Еще писали в газеты от моего имени клевету на собратьев и что я раскаиваюсь во всем. Так тогда делали со всеми, не только, кто был в подполье, но и кто имел собственное мнение о СССР , не похвальное ", - вспомнил повстанец.

Полное интервью с Петром Пидлетейчуком читайте в журнале "Країна" за 24 июня.

90-летний Петр Пидлетейчук из села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области был хорунжим Украинской Повстанческой Армии. За участие в УПА в 1953 году его осудили на 25 лет лагерей, пять лет лишения прав и пять лет высылки.В концлагере он участвовал в Норильском повтанни 1953 года.

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Дата
25
июня

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