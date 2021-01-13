Чиновнику Укрзализныци объявили о подозрении в причинении госубытков

Одно из подразделений Укрзализныци закупил рельсовые клеммы ненадлежащего качества. Фото: Facebook

Руководителю одного из департаментов Укрзализныци объявили подозрение в причинении государству ущерба на 7 млн ​​грн.

Поставленная продукция не соответствовала стандартам ГОСТ и не могла быть использована по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, за фактически поставленный металлолом вместо новых рельсовых клемм на счета общества было переведено более 8 млн грн.

К закупке продукции причастен руководитель департамента предприятия. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 нмдг.

Региональные филиалы Юго-Западная, Энергосбыт и департамент электрификации и электроснабжения нанесли Укрзализныци ущерб на 8,5 млн грн. Правонарушения обнаружили работники аппарата директора экономической и информационной безопасности Укрзализныци во время служебной проверки.