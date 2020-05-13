Чиновники смогут скрывать имущество: совет принял новый закон

Рада приняла закон, позволяющий скрыть имущество за детей. Фото: Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон, которым из членов семьи декларанта исключаются дети, не проживающие с ним.

"За" поддержку документа проголосовали 244 нардепа. Это стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.

Сообщается, что данный закон позволит не декларировать имущество чиновников в том случае, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с ними.

Несмотря на то, что чиновники должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и все оформлено на членов семей.

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В прошлом году в силу вступили изменения в закон "О предупреждении коррупции". Они расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования.

Теперь термин "близкие лица" в законе применяются к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Несовершеннолетние дети, независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей члены семьи субъекта декларирования.

Добавляется, что публичным служащим иметь близких лиц в прямом подчинении запрещено.

В Верховную Раду поступил законопроект, по которому чиновники смогут не вносить в декларации имущества внебрачных детей, не живут с родителями-декларантами. 28 депутатов, среди которых вицеспикер Руслан Стефанчук, и несколько председателей комитетов 5 дней назад зарегистрировали интересный законопроект.