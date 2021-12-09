Церковный праздник 9 декабря. Сегодня молятся покровителю воинов

9 декабря православные верующие вспоминают святого Георгия Победоносца. Был сподвижником римского правителя Диоклетиана.

Родился Юрий (славянская форма имени – Gazeta.ua) в III веке в Каппадокии в богатой семье римского офицера Гиротония. Его мама Полихрония была христианкой. За это отца Юрия казнили, а мать вынуждена была отправиться с сыном на родину - в Палестину.

Всю жизнь женщина посвятила воспитанию наследника, научила его Священному Писанию. Юрий решил стать военным и поступил на службу.

Автор: pinterest.com Покровитель воинов Юрий Победоносец

За свою способность и мужество получил звание полковника и стал трибуном при императоре Диоклетиане. Впоследствии воин сблизился с правителем так, что был его советником и постоянным спутником.

Император устроил гонения христиан. Поэтому Юрий отказался от почестей и должностей, чтобы бороться за веру отца. За свои подвиги получил дар чудотворения и исцеления. Однако Диоклетиан приказал казнить своего советника.

По легенде, святой поборол яростного дракона со змеиной головой. Он долгое время творил зверства и заставлял людей отдавать в жертву молодых юношей и девушек. Воин в то время проезжал верхом. Вступил в поединок с чудовищем - и победил его.

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Местные жители были так поражены, что захотели принять христианство. После этого Юрия стали называть Змееборцем.

Святого считают покровителем воинов. К нему часто обращаются в молитвах защитники. Верят, что он помогает уберечь землю от захватчиков. Когда-то казаки перед походами просили победы в Георгиевском храме, что Черниговской области. У Юрия также просят здоровья.

День Ангела сегодня отмечают Юрий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Николай и Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.