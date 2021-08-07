Церковный праздник 8 августа - сегодня Иисус показал, на что способна вера

Сегодня Господь исцелил двух слепых. Фото: voskresinnia.org.ua

Сегодня, 8 августа, православные верующие отмечают большой праздник - 7-е воскресенье после Пятидесятницы, дня, когда Святой Дух сошел на апостолов. Этот праздник является символом беспрекословной веры в Бога, которая способна творить чудеса.

Именно сегодня Иисус Христос продемонстрировал чудо, исцелив двух слепцов. Идя по дороге, его позвали из толпы: "Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!". Господь продолжал идти, будто не обращая внимания на мольбу. В действительности же Он испытывал веру тех, кто кричал. Господь вошел в дом, те, что кричали в толпе, приблизились к Нему. Это были двое слепых. Они стали просить Христа исцелить от слепоты. Прежде чем показания всемогущество и милосердие, Господь спросил их: "Верите ли, что Я могу это сделать?". Слепые согласились. Иисус коснулся глаз их и сказал: "По вере вашей да будет вам". В момент соприкосновения мужчины смогли видеть.

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За земную жизнь Иисус исцелил много неизлечимых больных, но были те, кому отказывал. Причиной была плохая вера в чудо и силу Бога. Поэтому всем спасенным всегда говорил, что им помог не он, а их вера.

В честь события в православных храмах сегодня проводят службу. Священники читают проповедь о чуде исцеления и силу веры.

В воскресенье, 8 августа, именины отмечают Федоры и Сергеи. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем ангела. Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении и происхождении этих имен, а также выбрать открытку для именинников.