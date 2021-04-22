Церковный праздник 23 апреля - сегодня молятся об исцелении

23 апреля в православной церкви чествуют 39-х мучеников во главе с Терентием. Сегодня принято молиться мученикам и попросить телесного и духовного исцеления.

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Автор: molbuk.ua Сегодня чтят 40 святых мучеников

Святой мученик Терентий и его сторонники пострадали за веру в249 - 251 годах. Тогда правитель Африки Фортунатиан созвал народ на площади, показал орудие пыток и объявил, что все без исключения должны принести жертвы идолам. Многие, испугавшись мучений, согласились, но христиане во главе со святым Терентием отказались, заявив о другой вере. Фортунатиан понял, что Терентий своим примером вдохновляет других, и велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями - Африканом, Максимом и Помпеем. Остальные мучеников принуждали к отречению от Христа. Однако уговоры не поколебали святых. Тогда их жгли раскаленным железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Мужчины устояли.

Фортунатиан велел привести страдальцев в храм и еще раз предложил им принести жертву идолам. Те же призвали к Богу: "Боже Всесильный, что пролил когда-то огонь на Содом за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идольский, ради истины твоей". Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал казнить их.

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Фортунатиан показал Терентию, Максиму, Африкану и Помпею казненных и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Их заковали и морили голодом. Ночью ангел снял с мучеников оковы и насытил их. Утром стража нашла святых бодрыми и полными сил. Тогда Фортунатиан приказал волхвам и заклинателям привести в темницу змей. Однако мучеников остались невредимыми. Разъяренный Фортунатиан казнил христиан.

Сегодня, 23 апреля, именины празднуют Александр, Григорий, Дмитрий, Максим и Терентий. Это особый праздник, его еще называют днем ​​духовного рождения, поскольку связано прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят небесные покровители. В древности украинцы перед праздником варили пиво и пекли именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.