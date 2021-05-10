Церковный праздник 11 мая - какой напиток сегодня пить, чтобы избавится от болезней

Теплый ветер надо собирать в ладанки и носить их на шее. Фото: pixabay.com

11 мая христиане вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. Они пострадали за веру во Христа в 286 году.

В народе этот праздник называют Максимов день, Максим-березосок. 11 мая, обычно, начинали собирать березовый сок и считали, что именно в этот день он обладает целительной силой. Напитком угощали больных для скорейшего выздоровления.

Верят, что березовый сок помогает в лечении отеков, артрита, цинги, анемии, подагры, фурункулеза. Его советуют собирать с верхних ветвей дерева.

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Сегодня надо готовить зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи и крапивы. Теплый ветер надо собирать в ладанки и носить их на шее.

Также больных 11 мая стоит купать в дождевой воде, если погода ясная и солнечная. В плохую погоду лечение считается неэффективным.

День Ангела сегодня отмечают Виталий, Максим и Кирилл. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.