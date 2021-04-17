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воскресенье, 18 апреля 2021 03:01

Чей сегодня день - называем именинников 18 апреля

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Чей сегодня день - называем именинников 18 апреля
В народе праздник 18 апреля назвали Федул Ветрогон. Фото: pinterest.com

По православному календарю 18 апреля чтят память Феодула чтеца и преподобной Феодоры Солунской. В народе праздник назвали Федул Ветрогон.

Именины сегодня празднуют Марк, Платон, Семен, Федора (Феодора) и Юрий.

Марк походит от греческого имени Маркос - "молоток". В детстве он эгоистичен, но с возрастом становится сочувственным. Эти мужчины скрытные и трудно открываются людям. Они хорошие хозяева и родители. Для супружеской жизни выбирают покорных жен. Однако брак строят на дружеских отношениях.

Имя Платон с греческого означает "широкоплечий", "широкий". Это расчетливые, домовитые и заботливые мужчины. Они имеют неисчерпаемую работоспособность и целеустремленность, всегда стремятся получать знания. Однако Платон бывает самолюбивым и эгоистичным, совсем не переносит критику, имеет жесткий характер.

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Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семены часто бывают одаренные и талантливые. Они трудолюбивы и целеустремленны. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Имя Феодора походит от греческих слов "феос" и "дорон" и означает "божественный дар". Эти женщины шумные и любят быть в центре внимания. Они любят подвижные игры и спорт, однако имеют хорошую память и аналитические способности. Феодора с легкостью становится лидером и стремительно строит карьеру. В отношениях она открыта и честна, показывает свою истинную суть сразу.

Юрий - славянская форма имени Георгий - "земледелец". Он спокоен, сосредоточен, мечтательный и сочувственный. В школе хорошо учится, настойчиво выполняет задание. Во взрослом возрасте легко завоевывает уважение и авторитет, но не любит шумных вечеринок. На него всегда обращают внимание женщины. В отношениях редко проявляют инициативу.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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