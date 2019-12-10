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вторник, 10 декабря 2019 23:19

Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
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Пациенты Стародобровольського психоневрологического интерната живут в нечеловеческих условиях. Фото: Facebook
Пациенты Стародобровольського психоневрологического интерната живут в нечеловеческих условиях. Фото: Facebook
Пациенты Стародобровольського психоневрологического интерната живут в нечеловеческих условиях. Фото: Facebook
Пациенты Стародобровольського психоневрологического интерната живут в нечеловеческих условиях. Фото: Facebook
Пациенты Стародобровольського психоневрологического интерната живут в нечеловеческих условиях. Фото: Facebook

В Стародобровольськом психоневрологическом интернате зафиксировали вопиющие факты жестокого обращения и издевательства над пациентами.

"В коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки. Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в испражнениях и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из которых не могут себя самостоятельно обслуживать. Своим видом подопечные скорее напоминают дворняг-доходяг в собачьем приюте - запущенные и с пронзительным обездоленным взглядом", - об этом сообщил участник мониторинговой группы, которая посетила интернат, Олег Григорьев в Facebook.

По его словам, большинство пациентов на весь день сгоняют в маленькие помещения с телевизором, где те проводят все свое свободное время, сидя на скамьях или лежа на холодном полу.

"Ни о какой социализации или программе реабилитации и говорить смешно, в этом месте они выглядят как недостижимая фантастика. Элементарный медосмотр проводился 6 лет назад, и это в едва ли не наиболее экологически загрязненном регионе Украины. В то же время, по словам заместителя директора, половина администрации заведения имеют онкологию. Статистики же по подопечных нет, банально никто не проводил диагностику ", - говорится в сообщении.

Григорьев отмечает, что подопечные закрыты в себе и запуганы.

"Санитарки в заведении, предвкушая власть, играют у врачей-психиатров и по своему усмотрению решают, кого изолировать за решетку, а кого связать. Уже много лет смирительные рубашки запрещены, но здесь их заменяют подручными средствами", - пишет он.

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Григорьев также рассказал, что в интернате группа подопечных установила свой контроль и постоянно насилует других больных.

"Администрация просто закрывала на это глаза. Представьте себе, каково это, когда тебя бьют, периодически насилуют и никто не может тебя защитить. Нравы один в один как у "черных" и "красных" тюрьмах, в которых "актив" и администрация управляют всем заведением", - рассказал участник мониторинговой группы.

Григорьев призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука урегулировать ситуацию.

"После многочисленных мониторинговых визитов в эти заведения прихожу к выводу, что психоневрологические интернаты - это места с узаконенной эвтаназией. Под видом лечения здесь прячут психически больных от общества", - добавил Григорьев.

В Плисковском психоневрологическом интернате назначили ревизию после того, как правозащитники и чиновники Винницкой ОГА, 23 сентября, застали подопечных голыми и босиком без доступа к туалету.

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