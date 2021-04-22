"Было такое" - Андрей Богдан о предложении Стерненку возглавить управление СБУ

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президент Владимир Зеленский действительно предлагал активисту Сергею Стерненку возглавить Одесское управление Службы безопасности Украины.

Об этом Богдан написал в комментарии к сообщению журналиста "Страна.UA" Дениса Рафальского в Facebook, сообщает "Бабель".

Автор: facebook.com/denis.rafalsky Андрей Богдан ответил в комментарии к сообщению журналиста Дениса Рафальского

"Было такое. Но, я думаю он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче", - написал Богдан.

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Первым об этом предложении сообщил адвокат Стерненка Маси Найем 23 февраля 2021 года. Он заявил, что Зеленский предложил Стерненку эту должность в присутствии десятка людей, главы СБУ Ивана Баканова, Андрея Богдана и лично Найема на встрече в Офисе президента. Дату и причину встречи Найем не уточнил.

Сам Стерненко подтвердил вчера, что получал предложение от президента. Он отметил, что Зеленский поручил Баканов поговорить с ним о работе, но дальше этого ситуация не пошло. В то же время Стерненко объяснил, что не хочет работать в СБУ.

Полиция 19 апреля закрыла уголовное производство по нападению на общественного активиста Сергея Стерненко. 9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Сергея Стерненка под домашний арест. 23 февраля активиста приговорили к семи годам и 3-м месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.