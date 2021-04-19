Одно из дел о нападении на Стерненка закрыли

Закрыли дело о нападении Форостяка на Стерненко. Фото: Telegram / Стерненко

Полиция закрыла уголовное производство по нападению на общественного активиста Сергея Стерненко.

"Это дело о том, как утром 1 мая 2018 года мне стреляли в затылок, и я смог задержать нападавшего и передать его полиции. Полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в СБУ, выяснилось, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. На его авто исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком должны были покидать место преступления", — написал он в Telegram.

За 3 года подельников не допросили. Форостяк подозрение не получил. Венедиктова сначала передала дело о покушении в полицию. Затем следователь не обратился вовремя в суд о продлении сроков расследования. В суде не мог объяснить, почему никаких следственных действий не проводится. Поэтому срок не продлили, и дело закрыли.

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"А полиция на мои ходатайства о предоставлении информации тупо не отвечала. Поэтому поздравляю Труханова, Форостяка и Карбенюка. Их официально отмазали при наличии веских доказательств. Им теперь ничего не будет. Ведь это не дело о фейковых 300 гривен", — добавил Стерненко.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Сергея Стерненка под домашний арест. 23 февраля активиста приговорили к семи годам и 3-м месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский. 20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.