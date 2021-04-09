Стерненко выпустили из СИЗО

Одесский апелляционный суд отправил общественного активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.

9 апреля состоялось судебное слушание об изменении меры пресечения Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, сообщает Telergram-канал активиста.

Решение о мере пресечения активисты считают своеобразным сигналом относительно намерений суда перед апелляцией, которая состоится 16 апреля.

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и возле госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедіктової, министра внутренних дел Арсена Авакова.

29 марта дело Стерненко передали в Одесский апелляционный суд.