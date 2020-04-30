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четверг, 30 апреля 2020 11:37

"Бутерброды с фаршем в морге - это уже был полный сюр" - фотограф Юрий Ковальчик об искусстве

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"Я хотел запечатлеть на фото то, что может увидеть участник процесса, а не просто посторонний наблюдатель", - рассказывает львовский фотограф Юрий Ковальчик.

В начале 2000-х он работал волонтером в психиатрической больнице на Кульпаркове. Сделал там много фотографий.

"Психоанализ и практическую психологию изучал одновременно, - говорит. - Львовская психушка - не только полузакрытая зона, это историческое место. Моими моделями были психиатры, психологи, психотерапевты и их пациенты. Специальность накладывает на каждого свой отпечаток: многие из друзей, когда увидели те фотографии, не могли считать с лица, кто же врачи, а кто пациенты".

Своим учителем Ковальчик называет покойного художника Владимира Богуна по прозвищу Сюр. О нем вспоминают разные писатели, в частности, Константин Москалец, Юрий Винничук.

"Он мне сказал, что жить с искусства - не очень рациональный и не очень удобный способ. А особенно в Советском Союзе. Условия, в которых жили Ван Гог, Гоген и другие великие художники, были еще неплохие по сравнению с совковыми".

Автор: Ярослав Станчак
  Юрий Ковальчик: "Моими моделями были психиатры, психологи, психотерапевты и их пациенты"
Юрий Ковальчик: "Моими моделями были психиатры, психологи, психотерапевты и их пациенты"

Чтобы иметь стабильный заработок, Сюр закончил медучилище и устроился патологоанатомом в морге восьмой больницы во Львове. Молодой инженер Юрий Ковальчик помогал ему грузить тела.

"Вместе с Сюром работали две старшие женщины, которые сидели в микроскопе. Они меня угощали чаем и бутербродами с фаршем. И вот эти бутерброды с фаршем в морге - это уже был полный сюр. И я не мог на то даже смотреть. Я не скажу, что в морге была какая-то особая атмосфера. Но не могу забыть запах. Формалина и сладковатого тошнотворного запаха смерти. К нему надо было привыкнуть. Каптерка закрывалась, но этот запах проникал везде. И прилипал к одежде. Я приходил домой и долго мылся, ибо мне казалось, что этот запах въелся в поры моей кожи".

Ковальчик вспоминает "перформанс", который Сюр устроил с телом старого кагебиста.

"О таких он говорил, что "они вечно изможденные". Вот привезли покойника в трупарню на Пекарскую, вижу - действительно лицо усохшее. Сюр начал вскрытие. Я не хотел выглядеть трусом перед своим учителем. Отошел и наблюдал, как Сюр препарировал труп. Тяжело скальпелем вгрызался в грудную клетку покойника, матерился, тяжело шло, труп уже почти подпрыгивал на анатомическом столе. Надо добавить, что для такой работы нужно было иметь физическую силу. И тогда я почувствовал, что мне уже слишком".

Больше мнений Юрия Ковальчика читайте в интервью журналу "Країна" в №520 от 30 апреля 2020 года.

Автор: Инна КОРНЕЛЮК
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30
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