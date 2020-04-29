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среда, 29 апреля 2020 20:44

Больницам не хватает доноров крови

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Больницам не хватает доноров крови
Минздрав призывает сдавать кровь. Фото: Reuters

Из-за коронавируса в украинских медицинских учреждениях возник дефицит донорской крови.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности.

"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", - отметили в ведомстве.

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Постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина.

Лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов для тестирования на коронавирус - нужно открывать новые. Об этом пишет УП со ссылкой на слова главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея.

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29
апреля

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