Больницам не хватает доноров крови

Из-за коронавируса в украинских медицинских учреждениях возник дефицит донорской крови.
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности.
"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", - отметили в ведомстве.
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Постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина.
Лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов для тестирования на коронавирус - нужно открывать новые. Об этом пишет УП со ссылкой на слова главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея.
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