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четверг, 23 декабря 2021 17:15

Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн

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Физик Богдан Тодчук изготавливает музыкальные инструменты из старой мебели.

Где находит хлам, как превращает его в инструменты и кому их продает – мастер рассказал в интервью журналу "Країна".

Автор: предоставил Богдан Тодчук
  Богдан Тодчук изготавливает музыкальные инструменты из старой мебели
Богдан Тодчук изготавливает музыкальные инструменты из старой мебели

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"Предпочтительно подбираю вещи на мусорнике возле дома, – говорит Богдан Тодчук. – Люди обновляют интерьер, выбрасывают советскую мебель из дуба или бука. Интереснее, когда удается найти что-нибудь из ореха, клена или березы. Дерево, которое нахожу на свалке, высыхало в домашних условиях в течение 20 или более лет. С ним уже ничего не произойдет. Этот материал приобрел свои акустические свойства. Инструмент из него звучит бодро. Вместо этого древесина, которую продают в магазинах, высушена искусственно. Со временем она может деформироваться".

Сначала Тодчук делал инструменты на подоконнике в квартире. Теперь работает в мастерской.

"Все мои проекты - долгострои, ведь работаю не каждый день, - говорит он. - Лишь несколько раз в неделю захожу в мастерскую после основной работы. Эскизы будущих инструментов рисую примерно. Потом переношу это в векторную графику. Однако результат может отличаться от модели и иногда бывает неожиданным".

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Мастер изготовил более десятка инструментов. По заказу работа у него стоит от 10 тыс. грн.

"Однажды на фестивале Kyiv maker faire подошла девушка и попросила изготовить скрипку, - рассказывает. - Она хотела уникальный инструмент, с душой. Чтобы выполнить заказ, делал ресайклинг из дерева, которое нашел на мусорнике. Это была моя первая скрипка, поэтому над ней работал полгода".

Последний проект Тодчука – это семиструнный баритон.

"Центральный стержень полностью из дуба, бук – в качестве колебательного контура. А для накладки использовал черное дерево, которое дает контролируемое чувство во время игры. Такое на мусорниках не найдешь, приходится покупать", - рассказал Богдан Тодчук.

Читайте больше в номере журнала "Країна" за 23 декабря

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Инженер Александр Геркалюк из города Могилев-Подольский Винницкой области имеет коллекцию из 120 гитар. В коллекции есть пять гитар, которым больше 100 лет. Самой старой почти полтора столетия. Это акустическая семиструнка. На таких играли странствующие цыгане. В начале 1990-х мужчина выменял ее у цыган на радиоприемник на румынском базаре.

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23
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