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пятница, 11 марта 2022 21:21

Спецтема: Война России против Украины

Белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться грузом "200" - Данилов

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Белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться грузом &quot;200&quot; - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Белорусским военным лучше оставаться дома и даже не думать о вторжении на территорию Украины.

Об этом в интервью украинским телеканалам рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому будем готовы. И я предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200". Как отправляется сейчас большое количество российских солдат", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Беларусь является потенциальным врагом, ведь с ее аэродромов отправляется большое количество российских самолетов.

"Для того, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию, мы сдерживаемся, как можем.

Мы думаем, что сам "руководитель" Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг, хоть один его воин пересечет нашу границу - мы сразу будем давать отпор", - добавил Данилов.

Была информация, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может атаковать Украину 11 марта в 21:00.

Российская армия бомбила территорию Беларуси. Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Есть информация, что пострадали села Верхний Теребежов и Бухлычи. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области. Это - провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.

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