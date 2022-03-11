Белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться грузом "200" - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Белорусским военным лучше оставаться дома и даже не думать о вторжении на территорию Украины.

Об этом в интервью украинским телеканалам рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому будем готовы. И я предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200". Как отправляется сейчас большое количество российских солдат", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Беларусь является потенциальным врагом, ведь с ее аэродромов отправляется большое количество российских самолетов.

"Для того, чтобы не провоцировать Беларусь на открытую агрессию, мы сдерживаемся, как можем.

Мы думаем, что сам "руководитель" Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг, хоть один его воин пересечет нашу границу - мы сразу будем давать отпор", - добавил Данилов.