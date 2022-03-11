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пятница, 11 марта 2022 18:00

Лукашенко может напасть 11 марта в 21:00

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Лукашенко может напасть 11 марта в 21:00
Лукашенко и Путин провели переговоры. Фото: Getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может атаковать Украину 11 марта в 21:00.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на источники.

"После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения. Путин — совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе государственной границы со стороны Украины белорусской территории. Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину" - говорится в сообщении.

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Есть информация, что белорусские военные не хотят воевать. Они сами передают информацию украинцам.

Российская армия бомбила территорию Беларуси. Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Есть информация, что пострадали села Верхний Теребежов и Бухлычи. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области. Это – провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.

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