Российская провокация в Беларуси провалилась - Арестович

Арестович подтвердил, что провокацию быстро опровергли. Фото: "Україна 24"

Российская провокация в Белоруссии провалилась.

Об этом сказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона.

"Сейчас Лукашенко находится с визитом у Путина. И тот не нашел ничего лучшего, как нанести авиаудар. Это сознательная провокация. Но мы своевременно на нее отреагировали. Мы обращаемся к белорусам, вам эта война не нужна. Все разоблачено. Уже даже Соловьев написал, что никто не стрелял. Провокация сорвана в этот раз", - сказал он.

Арестович добавил, что если белорусская армия войдет в Украину, ее уничтожат. И на Беларусь наложат жесткие санкции.

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"Беларусь уже используется в войне. И этого достаточно. Белорусские военные воздерживаются от вторжения по максимуму", - сказал он.

Российская армия бомбила территорию Беларуси. Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Есть информация, что пострадали села Верхний Теребежов и Бухлычи. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области. Это – провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.