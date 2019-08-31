Ажиотаж вокруг "Роттердам +" связан с желанием вернуть формулу, ведь она дает самую низкую цену угля на сегодня - эксперт

Эксперт считает, что формулу "Роттердам +" хотят вернуть. Фото: politeka.net

Формула "Роттердам +" дает сегодня самую низкую цену угля, возможно, поэтому ее хотят вернуть. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Формула "Роттердам +" не действует с 1 июля, потому что функционирует рынок, есть двусторонние контракты, есть рынок на сутки вперед, есть внутреннесуточный рынок и там предприятия покупают электроэнергию, а есть поставщики со специальными обязанностями для населения - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Какая формула "Роттердам +"? Ее уже нет, о чем говорить? Но попытки ее сохранить и вернуть в какой-то форме могут присутствовать в том числе и с позиции того, что сейчас формула Роттердам+, биржа в Роттердаме, так называемый регион Антверпен, Роттердам, Амстердам, или АРи2 индекс, она дает самую низкую цену на уголь. Сегодня компании, которые хотели привозить уголь и могут получить самую дешевую цену, поэтому возможно есть такое желание просто помочь украинской экономике, и отстаивать то, что эта формула и дальше будет работать в Украине и существовать", - заявил Корольчук.

Эксперт отметил, что дело НАБУ по "Роттердам +" политизировано и не имеет судебной перспективы. И напомнил, что суд даже заставил НАБУ вернуть НКРЭКУ изъятые еще в 2017 году компьютеры в рамках расследования дела, поскольку никаких доказательств преступности действий членов комиссии, которые ввели формульное ценообразование, на них не нашли.

"Последнее решение, что я видел - НАБУ вернуть компьютер в НКРЭКУ , который они забирали, чтобы получить информацию для проверки злоупотреблений при расчете и установке этой формулы - свидетельствует скорее всего, что они ничего не нашли на тех компьютерах. Более того, НАБУ, которое проводит это расследование, оно длится три года, надо понимать, что оно политизировано, оно длится долго и ничем не заканчивается", - сказал Корольчук.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ , которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился брать под стражу Вовка. 21 августа Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, изъятых НАБУ в НКРЭКУ по делу "Роттердам +" два года назад. Ряд энергоэкспертов ранее высказали мнение, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы, ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.