Авторов сериала "Моя улюблена Страшко" пристыдили за неграмотность

Авторов сериала "Моя улюблена Страшко" критикуют за неграмотность. Фото: facebook.com/dmytro.testovych

Украинский переводчик и актер дубляжа Олекса Негребецкий раскритиковал рекламные билборды сериала "Моя улюблена Страшко".

Соответствующий пост появился в Facebook.

В названии сериала есть ошибка, на которую ни один из авторов внимания не обратил, утверждает Негребецкий.

"Во всей съемочной группе не было ни одного грамотного человека", - написал мужчина.

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В украинском языке слово "улюблений" стоит употреблять не по отношению к людям, а в контексте вещей, явлений, рода занятия. Например, "улюблена" книга, "улюблений" писатель, цвет, "улюблені" места.

К человеку следует употреблять слово "любый", "любимый", "милый", пояснило "Рух за мову" в Facebook.

Над сериалом "Моя улюблена Страшко" работала украинская кинокомпания Kinorob. Эта комедия является адаптацией колумбийского формата Betty la fea (Ugly Betty), права на который приобрел холдинг "1+1 media". Съемки проходили в Киеве и окрестностях, в частности, на киностудии Film.ua.

Народный артист Украины Иво Бобул написал обращение на украинском с кучей грамматических ошибок. В тексте их настолько много, что пользователи сети в шутку предположили, что его писал малолетний внук певца.