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вторник, 06 августа 2019 07:00

Астролог рассказала, почему 6 августа стоит сходить к врачу

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Астролог рассказала, почему 6 августа стоит сходить к врачу
Прислушайтесь к голосу своего сердца. Фото: astrozodiac.net

6 августа - день музыкантов, поэтов и архитекторов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Раскрывается свои таланты, - говорит астролог. - Муза вас не будет покидать. Необычные творческие решения будут приходить в самый нужный момент. Обостряется интуиция у врачей. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Будьте милосердны. Прислушайтесь к голосу своего сердца".

Овен

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей. Не стесняйтесь говорить партнерам о своих чувствах. Подарите им ночь страсти.

Телец

Сумма полученного заработка позволит лишь частично удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Близнецы

Не укладывайте важных деловых соглашений. Материальной выгоды вы не получите. Следите при оформлении финансовых бумаг. Ошибки приведут к убыткам.

Рак

Дела будут идти прекрасно. В случае необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут способствовать окружающие.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои расходы. Сделайте сначала неотложные расчеты.

Дева

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на пятницу.

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Весы

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно осуществить запланированный поход на рынок. Он не разочарует. Вкладывайте средства в недвижимость. Способствует продлению семейных традиций своего рода. Познакомьте с ними любимых. Они с удовольствием поддержат вас.

Скорпион

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами могут оказаться неудачными. Ведите планомерную экономическую политику. Партнеры не заинтересованы в сближении отношений. Старайтесь отнестись к этому спокойно. Не драматизирует. Вскоре ситуация изменится.

Стрелец

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Козерог

День выгодных приобретений. Купленные одежда и обувь будут носиться долго. Побалуйте себя обновками. Заботиться о повышении заработков не время.

Водолей

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Рыбы

Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома. Вечер будет богатым на приятные встречи.

Синоптик рассказала, когда вернется жара.

Автор: Gazeta.ua
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