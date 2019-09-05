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пятница, 06 сентября 2019 07:00

Астролог рассказала, чем удивит 6 сентября

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Астролог рассказала, чем удивит 6 сентября
Следите за качеством продуктов. Они будут быстро портиться. Фото: astrozodiac.net

6 сентября люди будут проявлять удивительное упрямство. Договориться с партнерами будет непросто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Масимова.

"Обостряться родственные конфликты - говорит астролог. - Каждый из домашних будет стоять на своем. Не занимайтесь несколькими делами одновременно. Этот день удивит сплетнями. Не тратьте времени на них. Ослабляются защитные силы организма. Берегите здоровье. Не стоит начинать закаливание. Следите за качеством продуктов. Они будут быстро портиться".

Овен

Ожидайте на приятные новости и встречи. Прекрасные отношения с родными людьми поддержат ваше хорошее настроение в течение дня. Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. Избегайте стрессов.

Телец

Родные потребуют материальной поддержки. Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительной прибыли не ожидается. Выбросьте из дома старый хлам.

Близнецы

Утренние недоразумения легко разрешатся в вечернее время. Перенесите неприятный разговор. Так вы сохраните хорошие отношения с любимыми. Удачное время для начала интимных отношений.

Рак

Вы можете рассчитывать на удачу. Она будет сопровождать вас в решении имущественных вопросов. На вас ожидает выигрыш. Так что есть смысл участвовать в акциях и розыгрышах.

Лев

Могут остро ощущаться финансовые ограничения. Однако всегда будет находиться выход из положения. Сумейте только договариваться с людьми и не нарушайте данного слова. Многое удастся. Работайте на полную и результат порадует.

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Дева

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Удачный период, чтобы изменить место работы. Заработки порадуют.

Весы

Пришел ваш звездный час. Вы будете иметь популярность среди единомышленников. Следите за тем, чтобы социальный успех не затмил вашего семейного счастья.

Скорпион

Причиной проблем в семье станет отсутствие денег. Сумейте разграничить интимную и материальную сферы. Ищите выход, а не виновного. Старайтесь не допустить значительных потерь.

Стрелец

Новые избранники не понравятся вашему близкому окружению. Не обращайте внимания на это. Рядом с вами будет верный человек. Не стоит терять его.

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Козерог

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие заработки.

Водолей

Цените старых друзей. Новые знакомые принесут вам слишком много хлопот. Не спешите открывать перед ними свое сердце.

Рыбы

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Конкурс красоты "Мисс Украина-2019" пройдет 12 сентября. Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку "горячих" снимков участниц.

Автор: Gazeta.ua
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