Астролог рассказала, чего остерегаться 23 августа

Агрессивно могут вести себя животные. Не дразните уличных собак. Фото: stb.ua

23 августа - один из самых сложных дней месяца. Стремление к власти будет ослеплять людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ведению бизнеса и переговоров могут мешать неуступчивость партнеров, - говорит астролог. - Это день испытаний для руководителей. Уважайте подчиненных. Будьте ответственными. Не превышайте своих полномочий. Непорядочность будет стоить вам должности. Агрессивно могут вести себя животные. Не дразните уличных собак".

Овен

Пустые разговоры и обещания будут утомлять вас. Отказывайтесь от тягостного общения. Займитесь вечером любимыми делами.

Телец

На все необходимое имеющегося капитала хватит. Самое время для приобретения мебели и реконструкции жилья. Можно вкладывать деньги в недвижимость.

Близнецы

Следите при осуществлении торговых операций. Любимые захотят ярких впечатлений и веселых развлечений. Вы не будете иметь соответствующего настроения. Не запрещайте милым провести вечер в группе друзей.

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Рак

Вы можете попасть в любовный треугольник. Не следует заигрывать с двумя партнерами одновременно. Добром это не кончится. Пусть ситуация разрешится без вашего вмешательства.

Лев

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди предложат вам свою материальную поддержку. Не стоит отказываться. Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на прогулку.

Дева

Мелочность не должна затмевать радости общения с милыми. Контролируйте себя. Не будьте быстрыми на замечания. Почувствуете себя счастливыми.

Весы

Заработать весомую сумму будет непросто. Наступил период оттока средств. Не допускайте хаотических расходов. Деньги любят счет.

Скорпион

Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от авантюрных предложений. В финансовых вопросах доверия не уместно. Вас могут обмануть.

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Стрелец

В вашем распоряжении ограничена сумма. И ею тоже можно выгодно воспользоваться. Вы не сможете удержать любимых от ошибок. Будьте великодушны. Помогите позже преодолеть последствия их неуместных поступков.

Козерог

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить товар дважды. Не стоит покупать уцененные вещи. Выбросите деньги на ветер.

Водолей

Более прибыльной станет вторая половина дня. Задержитесь на работе. На вас ждет и ряд неоправданных расходов. Будут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Рыбы

Не начинайте отношения с неровными по статусу партнерами. Вскоре пожалеете об этом. Будут беспокоить периодические боли внизу живота. Не беритесь за тяжелый физический труд.

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