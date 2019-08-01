Астролог рассказал, в каких знаков станет больше денег

Не хвастайтесь собственными успехами. Вы можете сами себя сглазить. Фото: people.in.ua

2 августа не стоит договариваться о важных встречах и заключать деловые соглашения. Об этом Gazeta.ua рассказал астролог Елена Максимова.

"Каждый раз придется возвращаться к решению одних и тех же вопросов. Может возникать ощущение движения по кругу, - говорит астролог. - Проведение рекламных акций желательно перенести. Люди будут критически относиться к новой информации. Не хвастайтесь собственными успехами. Вы можете сами себя сглазить. Неудачный день для откровенных разговоров. Сказанное вами может быть использовано против вас. Увеличить заработки удастся Тельцам, Весам и Стрельцам. Финансовый успех ждет Львов и Скорпионов".

Овен

Заработки не оправдают надежды Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот.

Телец

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Не допускайте поучительного тона при общении с любимыми.

Близнецы

День принесет немало убытков. Особенно если слишком быстро принимать решения по расходам. Не забывайте свои вещи в транспорте.

Рак

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Придется оказаться в эпицентре чужого конфликта. Помогите людям прийти к согласию.

Лев

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Рассчитывать на помощь со стороны родственников не стоит. Заработать хорошую сумму удастся самостоятельно.

Дева

Денежные переводы будут задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог.

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Весы

Будьте последовательны. Не предавайте проверенной временем экономической политике. Хорошо налаженный бизнес может давать стабильную прибыль. Вечер обещает быть приятным. Не задерживайтесь на работе.

Скорпион

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте их в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Стрелец

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Потеряет тот, кто сосредоточится на удовлетворении сиюминутных потребностей.

Козерог

Заметных сдвигов к лучшему не предвидится. Позвольте делам течь по инерции. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Водолей

Избавьтесь от лишних вещей в доме. Продайте то, чем больше не пользуетесь. Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие.

Рыбы

Денег в кармане мало. Но соглашаться на новую должность не следует. Финансовой выгоды не будет. Предложенные условия работы тоже не будут вас удовлетворять.

В выходные наша планета пройдет через метеорный поток Персеиды. Будет падать звездный "дождь".