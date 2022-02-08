Анонсировали предварительную запись на "смартфоны от Зеленского"

Запись на получение смартфонов для вакцинированных против коронавируса украинцев старше 60 лет начнется в апреле.
Пока неизвестно, когда их будут выдавать и какие это будут смартфоны, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 8 февраля, передает Gazeta.ua.
"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Мы отдельно это будем анонсировать. Большую часть этого проекта планируем реализовать уже в этом году", - сказал он.
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Получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств.
В то же время Федоров не ответил на вопрос об источниках финансирования нового проекта.
8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Продолжался более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дії". На саммите выступили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет.
По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел "Дія" - "Дія. Безбар'єрність".
На саммите также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава МВД Денис Монастырский.
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