Анонсировали предварительную запись на "смартфоны от Зеленского"

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Фото: pixabay.com

Запись на получение смартфонов для вакцинированных против коронавируса украинцев старше 60 лет начнется в апреле.

Пока неизвестно, когда их будут выдавать и какие это будут смартфоны, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 8 февраля, передает Gazeta.ua.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Мы отдельно это будем анонсировать. Большую часть этого проекта планируем реализовать уже в этом году", - сказал он.

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Получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств.

В то же время Федоров не ответил на вопрос об источниках финансирования нового проекта.

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Продолжался более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дії". На саммите выступили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет. По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел "Дія" - "Дія. Безбар'єрність". На саммите также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава МВД Денис Монастырский.