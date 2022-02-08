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вторник, 08 февраля 2022 14:35

Поступать в вузы Украины можно будет онлайн: Федоров раскрыл подробности

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Поступать в вузы Украины можно будет онлайн: Федоров раскрыл подробности
Поступить в университеты в Украине можно будет онлайн - Федоров. Фото: pixabay.com

В 2022 году Министерство цифровой трансформации готовится запустить возможность поступать в украинские вузы онлайн. Иностранцам также

Об этом заявил глава минцифры Михаил Федоров на Diia Summit 8 февраля, передает Gazeta.ua.

"Для того чтобы быстро подать заявление, быстро заполнить документы. Чтобы, пока мы строим цифровое государство, у людей, которые сталкиваются с Украиной, формировался и соответствующий бренд. Поэтому в этом году мы запускаем платформу для поступления в украинские заведения высшего образования. И я думаю, что тенденция привлечения новых студентов в Украину будет только расти", - сказал Федоров.

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8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Длился более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дії".

На саммите выступили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам от 60 лет.

По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел "Дія" - "Дія. Безбар'єрність".

На саммите также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава МВД Денис Монастырский.

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Дата
08
февраля

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