Определили лучшие вузы Украины: свежий рейтинг

Первое место в рейтинге занял Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Фото: ukrinform.ua

В тройку лучших вузов Украины вошли два киевских и один в Сумах. В первой десятке – несколько вузов Харькова, и по одному из Днепра и Львова.

Об этом свидетельствует рейтинг Ranking Web of Universities, опубликованный ресурсом Webometrics.

Ranking Web of Universities - система рейтинга мировых университетов, которая основывается на комбинации нескольких показателей, учитывающей количество публикаций и их влияние по количеству внешних цитат.

Десятка лучших украинских вузов согласно рейтингу:

1. Киевский национальный университет Тараса Шевченко.

2. Национальный технический университет "Киевский политехнический институт".

3. Сумской муниципальный институт.

4. Национальный авиационный университет.

5. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.

6. Харьковский национальный университет Василия Каразина.

7. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

8. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

9. Национальный университет "Львовская политехника".

10. Национальный горный университет.

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Львовский национальный университет им. Ивана Франко занял 12 место, Киевский национальный университет технологий и дизайна – 14 место, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" на 23 месте, а Киевский университет им. Бориса Гринченко – на 58 месте.

Последнее место в рейтинге (313) занимает Институт делового администрирования.

Полный рейтинг украинских университетов – по ссылке.

В Украине более 130 тыс. человек зарегистрировались на пробное внешнее независимое оценивание. Она состоится 19 и 26 марта 2022 года. 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2022. Продлится она до 9 марта. Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 17 июня.