В МОН подсчитали количество желающих пройти пробное ВНО-2022: рейтинг предметов

По состоянию на 24 января процесс регистрации на пробное внешнее независимое оценивание 2022 года завершили более 130 человек. Фото: УНИАН

В Украине более 130 тыс. человек зарегистрировались на пробное внешнее независимое оценивание.

Оно состоится 19 и 26 марта 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"25 января – последний день для оплаты средств за участие в пробном внешнем независимом оценивании", - напомнили в ведомстве.

По состоянию на 24 января выпускники школ заказали и оплатили 196 833 тестирования.

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Наибольшее количество тестирований заказали по украинскому языку и литературе – 96,3 тыс., из которых 69,7 тыс. уже оплатили. На втором месте – математика, 60 тыс. учащихся.

Также будущие выпускники выбрали для пробного ВНО следующие предметы:

- английский язык – 39,2 тыс. (заказали) и 29,7 тыс. (оплатили);

- украинский язык – 35,7 тыс. (заказали) и 25 тыс. (оплатили);

- история Украины – 15,4 тыс. (заказали) и 10 тыс. (оплатили).

Пробное ВНО-2022 состоится 19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе. 26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам. В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету. Стоимость пробного ВНО-2022 составляет 213-309 грн.