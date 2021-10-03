Global Teacher Prize Ukraine: назвали лучшего учителя года

Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты. Фото: УП

Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, преподающий в киевском частном учебном заведении "Мидгард". Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинском. Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты.

Педагог ведет Telegram канал "ВНО Украинский", также записал "Подкасты с украинской литературы", потому что эта форма сейчас в тренде, он называет ее интересной и удобной.

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"Крутезний опыт, которым я горжусь, - участие в проектах" Всеукраинская школа онлайн ". По 2020 и 2021 года создал курс по украинской литературе, который всегда можно пересмотреть онлайн", - рассказал Продайков.

Национальную премию основан в 2017 году после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation, который и основал мировую ежегодную премию для учителей Global Teacher Prize.

Заработная плата учителей вырастет на 9% до конца 2021 года. Также в декабре у каждого педагога есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу.