ВНО хотят сделать платным

 
Ексклюзивы
1/5
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 108
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 252
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4 Просмотров: 1251
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 513
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 558
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2988
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1575
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1638
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
Фото
Все фото
5
17
6
5
4
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
&quot;Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая&quot; - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
"Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая" - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Видео
Все видео
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 558
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2988
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1692
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1089
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
06 декабря 2020
Просмотров: 990
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 14:11

ВНО хотят сделать платным

  Комментировать
ВНО хотят сделать платным
Тестирование по установленной количества предметов будет бесплатным. Фото: pinterest.com

В МОН рассматривают введение платы за сдачу дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании.

Участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, будут сами за это платить.

Соответствующий документ вынесли на общественное обсуждение.

Согласно законопроекту, участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование с большего количества учебных предметов, чем установлено Министерством образования и науки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет проходить ВНО в 2021 году: подготовили 4 сценария

Также в проекте отмечается, что участник ВНО имеет право на прохождение тестирования с установленного количества учебных предметов за счет государственного бюджета.

МОН совместно с Украинским центром оценивания качества образования планируют разработать порядок осуществления оплаты за составление дополнительных тестов, сообщают в Освита.ua.

Реализовать данный проект хотят 2022 года, поскольку этот вопрос требует существенной подготовки.

2021-го ученики смогут сдавать 5 предметов, в этом году могли всего 4. Теперь математика входит в перечень обязательных предметов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВНО хотят сделать платным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"

Темнокожий вокалист повторяет "спасибо" и "харашо"

Объявили об окончании войны

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

В церкви сгорело 2,5 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 44766
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 16515
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 11952
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8982
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
7
 Просмотров: 8964
Общество
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
5
 Просмотров: 99
Украина должна обезопасить себя на случай запуска Северного потока-2
Украина должна обезопасить себя на случай запуска Северного потока-2
 Просмотров: 45
"Россия всем наврала" - эксперт про Северный поток-2
"Россия всем наврала" - эксперт про Северный поток-2
 Просмотров: 414
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
17
 1 Просмотров: 252
Что украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году
Что украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
4
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
Голосов: 54239
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть