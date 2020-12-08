ВНО хотят сделать платным

Тестирование по установленной количества предметов будет бесплатным. Фото: pinterest.com

В МОН рассматривают введение платы за сдачу дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании.

Участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, будут сами за это платить.

Соответствующий документ вынесли на общественное обсуждение.

Согласно законопроекту, участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование с большего количества учебных предметов, чем установлено Министерством образования и науки.

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Также в проекте отмечается, что участник ВНО имеет право на прохождение тестирования с установленного количества учебных предметов за счет государственного бюджета.

МОН совместно с Украинским центром оценивания качества образования планируют разработать порядок осуществления оплаты за составление дополнительных тестов, сообщают в Освита.ua.

Реализовать данный проект хотят 2022 года, поскольку этот вопрос требует существенной подготовки.

2021-го ученики смогут сдавать 5 предметов, в этом году могли всего 4. Теперь математика входит в перечень обязательных предметов.