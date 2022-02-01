Сегодня начинается регистрация на ВНО-2022

Регистрация продлится до 9 марта. Фото: Pexels

Сегодня началась регистрация на основную сессию ВНО-2022.

Об этом в Telegram написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Регистрация продлится до 9 марта.

Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 17 июня.

"Каждый зарегистрированный участник имеет право, пользуясь средствами государственного бюджета, пройти тесты максимум из пяти учебных предметов. В общем ВНО будет проходить по 13 учебным предметам. ВНО – гарантия беспристрастного поступления в мечтаемые университеты. Всегда верьте в себя и свои силы!" – написал министр.

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Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карту в сервисе "Зарегистрироваться" в рубрике "ЗНО/ДПА", подготовить комплект регистрационных документов и предоставить его лицу, ответственному за регистрацию в заведении. Выпускники прошлых лет должны отправить документы в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

В Украине более 130 тыс. человек зарегистрировались на пробное внешнее независимое оценивание. Она состоится 19 и 26 марта 2022 года, сообщила прессслужба Министерства образования и науки. По состоянию на 24 января выпускники школ заказали и оплатили 196 833 тестирования.