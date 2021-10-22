Аналитик раскритиковал методику рейтингования Минприроды

Фото: pixabay.com

Объективность рейтинга крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, подготовленного Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, необходимо подвергнуть серьезному сомнению хотя бы по той причине, что у нас в стране нет системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

Так прокомментировал начальник аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин опубликованные на сайте "Экономической правды" рейтинги загрязнителей от Минзащиты окружающей среды.



"Об объективности этого рейтинга стоит судить, зная хотя бы о том, что в стране нет системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, как поделился со мной источник в Минприроды, сама методика проста - взяли цифры из разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые сами же вместе с областными департаментами экологии выдают. Потом просуммировали - вот получился рейтинг. Затем эти же цифры передали Государственной службе статистики. И в итоге уже имеем два взаимоподтверждающих рейтинга", - заявил Чурин.



Эти слова подтверждает и Татьяна Лампика, член межведомственной комиссии по вопросам осуществления государственного мониторинга в сфере охраны атмосферного воздуха.



"Система государственного мониторинга только формируется. Поэтому говорить о полноте данных сложно. Агломерации сейчас готовят местные программы и предусматривают средства на закупку датчиков. Видя цифры, могу сказать, что однозначно он создан на основании данных из разрешений на выбросы крупных предприятий. Но здесь не учтены другие загрязнители. Только после того, как заработает система повсеместного мониторинга выбросов, мы получим рейтинг. Из него достоверно будет известно, каким воздухом мы дышим, кто и в какой мере виноват и что делать дальше", - прокомментировала Лампика.



Чурин утверждает, что по факту профильное министерство делает неполный рейтинг, поскольку не учитываются другие "загрязнители" - выхлопные газы от легкового транспорта, предприятия, от деятельности, которых также выделяются вредные вещества, сжигание листьев, полей, используемых сельским хозяйством под посевы.



"По данным экологической общественности, существует большое количество мелких предприятий, которые "обновились" и работают на мощностях промышленных узлов советского периода. Они не получают разрешения, не афишируют деятельность и не попадают в рейтинг, конечно же. Есть нелегальные литейные цеха, отливающие чугун без разрешений. По оценкам экспертов выбросы от работы одного цеха нелегала без фильтров и очистных сооружений сопоставимы с выбросами целого производства крупного промышленного предприятия, которое занимается экомодернизацией. Мне известна история одного цеха в Днепре. Он незаконно два года выливал сталь, но только сейчас начал процедуру оценки влияния на окружающую среду", - заявил аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходные принесут дожди: прогноз на следующую неделю

Кроме того, эксперт уверен, что необходимо учитывать последствия для экологии из-за неконтролируемого количества ввезенных евроблях. Как правило, они используют бензин ниже экостандарта "Евро5". А это не соответствует требованиям Евросоюза. Там еще с 1970 года применяют и имплементируют директивы, направленные на повышение экологичности легкового транспорта. В подтверждении того, что мы не знаем масштаба выбросов выхлопных газов по стране, существует еще один рейтинг, теперь уже мировой, рассказал ТСН эколог Михаил Амосов:

"Это происходит потому, что люди едут на работу, как правило, на личном транспорте. И он является основным источником загрязняющих веществ в Киеве".

"Брать цифры из разрешений и не учитывать реальные выбросы, которые сокращаются не только из-за спада производства, но и в результате природоохранных мероприятий - непрофессионально.



Если проследим динамику по крупным загрязнителям, то можно понять, что при инвестициях в экологию их влияние на окружающую среду снижаются не только на уровне разрешений на бумаге, но и реальные выбросы тоже. И отсутствует работающая экоинспекция, которая бы смотрела и на крупных загрязнителей, и на мелких нарушителей. Они вместе вредят экологии больше, чем промышленные загрязнители. Повторюсь: сначала работающая система мониторинга, а потом уже разбираемся, кто наносит наибольший вред и как с этим бороться", - подытожила Лампика.



"Есть у Минприроды традиция - каждый год делать рейтинги. И методика их не меняется - три П (пол, плинтус, потолок) перемножили и получили цифры. Так и живем который год в состоянии раздачи клише, создании фейков и без надежды на объективность", - посетовал эксперт.

Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области. Украинская столица едва ли не ежедневно попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. 15 июля Киев занял 13-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. А 12 апреля столица оказалась на четвертом месте. Тогда индекс загрязнения составлял 159.