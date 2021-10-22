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пятница, 22 октября 2021 12:43

Выходные принесут дожди: прогноз на следующую неделю

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23 октября в Украине похолодает на западе и севере, днем там ожидается температура в пределах +7...12°С.

На остальной территории еще побудет теплая погода, +12...18°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Можно не подбрасывать листья для эффектного фото - ветер за вас постарается. С западных порывы будут переходить в северо-западные и оставаться, может, и не штормовыми, но порывистыми и сильными", - говорится в сообщении.

Дожди в субботу возможны - от Харьковской и Сумской областей через центральную часть до Одесской области. Может зацепить влагой Волынь, Ровенскую область, северные районы Киевской и Черниговскую область. Поздно вечером завтра небольшие дожди пройдут в Луганской и Донецкой областях.

В воскресенье небольшие дожди вероятны также на северо-востоке. В то же время температура воздуха будет снижаться и в течение дня 24 октября. Максимально ожидается +5...10°С, на юге до +12°С.

В Киеве выходные пройдут без существенных осадков. Ветер будет порывистым и некомфортным. Температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Завтра будет до +12°С, в воскресенье до +6...8°С.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
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Понедельник-вторник удержат статус-кво домашних теплых штанов с начесом

В понедельник-вторник ожидается весьма холодная погода. А с середины следующей недели температура воздуха начнет повышаться. Сначала западные области, а к концу недели и всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12...16°С. Местами будет до +18°С.

Со следующего четверга, 28 октября, будет сухо, тепло и даже солнечно. На следующих выходных, 30-31 октября, обещают роскошную погоду.

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21 октября сильный ураган натворил беды в Днепре, Одессе и на Буковине. Шквальный ветер там достигал 15-20 м/с. Ветки, а кое-где стволы деревьев попадали на припаркованные автомобили и тротуары.

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Дата
22
октября

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