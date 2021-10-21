Почти летние ощущения: украинцев приятно удивили прогнозом

Пятница в Украине будет сухой и теплой.

Столбики термометров достигнут +14...20°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Наша любимая атмосфера решила подарить нам еще чудесных теплых дней. Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода. С субботы - похолодание, с середины следующей недели - потепление", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Дожди завтра маловероятны

Немного начнет чувствовать похолодание Западная Украина - там завтра ожидается +10...16°С. Однако в целом ощущения будут почти летние. Во многих областях задержится порывистый ветер. Небольшие осадки возможны местами разве что на Прикарпатье.

В Киеве 22 октября ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16...17°С. В то же время западный ветер будет сильным и порывистым. Дожди маловероятны.

В субботу холодный воздух арктического происхождения принесет похолодание. Лишь в Восточной, Южной и на значительной части Центральной Украины 23 октября еще побудет теплая погода. А уже в воскресенье - понедельник в большинстве областей ночью возобновятся заморозки, а в течение дня +5...11°С.

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В конце октября в Украине может выпасть первый снег. Если раньше в Украине переход к зиме был плавным - с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.