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четверг, 21 октября 2021 18:00

Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
21

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21 октября сильный ураган наделал бед в Днепре, Одессе и на Буковине. Шквальный ветер там достигал 15-20 м/с.

Ветки, а кое-где стволы деревьев попадали на припаркованные автомобили и тротуары, сообщает "Информатор".

"В Днепре на входе в парк Глобы со стороны ул. Андрея Фабра упала большая ветка тополя. Пострадали автомобили Hyundai, Ford, Audi и Mazda", - говорится в сообщении.

В Одессе шквальный ветер повалил деревья на Французском бульваре. Там от стихии пострадал мужчина, которого зацепило веткой. На Черемушках перекрыли путь трамвая №10. В результате падения большого дерева по ул. Одария пострадали по меньшей мере четыре машины. С последствиями непогоды борются спасатели и городские коммунальные службы.

Фото: dp.informator.ua

В Покутско-Буковинских Карпатах, что в Вижницком районе Черновицкой области, непогода заблокировала движение горным перевалом "Шурдин". Служба автомобильных дорог пока не может ликвидировать последствия непогоды из-за сильных шквалов. Дорогу там расчистят, когда успокоится ветер.

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По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале и Индии. Сильные ливни в индийском штате Керала вызвали смертельные наводнения, в результате которых погибли 39 человек. Почти 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде. В Непале количество погибших после трех дней дождей увеличилось до 77, в больницах находятся по меньшей мере 20 раненых.

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Дата
21
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