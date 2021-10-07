Определили тройку украинских городов с самым грязным воздухом

Одесса вошла в тройку украинских городов с самым грязным воздухом. Фото: odessa-life.od.ua

Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и селе Каменском Днепропетровской области.

Одесская область вошла в тройку лидеров по индексу 13,6. По Украине этот индекс составляет 7,7, сообщает Vgorode.

Это связано с транспортной нагрузкой и увеличением потока. Выбросы от автотранспорта составляют 68% от общего количества загрязняющих веществ. Только грузовых автомобилей через Одессу в год проходит 400 тысяч, отметил председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Также за последний год количество выбросов опасных веществ в атмосферный воздух через предприятия увеличилось на 10 тысяч тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздух в Киеве стал опасным

Причина увеличения потока автомобилей в том, что Одесса и близлежащие поселки привлекательны для туристов, которые часто едут сюда именно на машинах. Поэтому и большая часть выбросов попадает в воздух в период с мая по сентябрь. Низкокачественное топливо также портит экологию.

В Киеве фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. 16 августа украинская столица оказалась в топ-20 городов мира с самым грязным воздухом. Индекс загрязнения составляет 106 при норме 50, свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqair.