Воздух в Киеве стал опасным

В пятницу, 10 сентября, украинская столица оказалась в списке пяти городов мира с самым грязным воздухом.

Индекс загрязнения составляет 137 при норме 50, свидетельствуют данные рейтинга чистоты воздуха Iqair. Портал отслеживает уровень загрязнения воздуха в реальном времени.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп населения".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия под открытым небом.

Автор: скриншот Десятку рейтинга по состоянию на 10:00 замыкает город Сантьяго, Чили

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В Дарницком и Днепровском районах Киева установили два поста, которые будут следить за качеством воздуха. Расположены они на ул. Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Система измеряет более 10 показателей.