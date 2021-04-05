Америка с нами. Кремль должен быть осторожным - эксперт

Владимир Дубовик: "Америка не раз подталкивала наc к реформам". Фото: Facebook

Американского президента Джозефа Байдена к разговору с украинским коллегой Владимиром Зеленским побудил рост напряженности на оккупированном Донбассе, рассказал Gazeta.ua эксперт-американист Владимир Дубовик.

"Обострение сопровождается пропагандистской кампанией российских СМИ. Заявляют, что Украина напала на мирный Донбасс. Белый дом решил, что нельзя стоять в стороне и надо вмешаться. Этому предшествовало заявление министра обороны США Ллойда Остина о готовности поддержать Украину в случае усиления агрессии со стороны РФ", – отметил эксперт.

Межгосударственные отношения определяются не только телефонными разговорами, считает Дубовик. Существует много других индикаторов, по которым можно сделать вывод, что американская поддержка является стратегической и стабильной, особенно в военной сфере. Сейчас существенных разногласий между Украиной и США нет. Насчет безопасности и территориальной целостности Америка недвусмысленно продемонстрировала, что она с нами.

"Последние семь лет всегда были вероятны сценарии российской агрессии. Россия действует решительно и без контроля. Проблема в том, что если российские войска появляются на Донбассе, то американские там не появятся. Однако США предоставляют нам активную поддержку в военной, политической и дипломатической сферах. Поэтому россияне должны принимать это к сведению. РФ уже получила ряд санкций за свои внешнеполитические действия. Поэтому Кремль должен быть осторожным с перемещением войск на территорию Украины", – отметил он.

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Разговор президентов не повлияет на продвижение Украины в НАТО.

"Не стоит подменять реальные вещи иллюзиями и ожиданиями. Движение в направлении НАТО – это отдельный процесс. Надеяться, что вдруг что-то изменится и мы начнем быстро туда продвигаться – бесполезно. Сейчас не лучшая ситуация для вхождения в Североатлантический альянс. Однако курс на вступление в НАТО и в дальнейшем должен оставаться приоритетным", – пояснил Владимир Дубовик.

Реформы в Украине всегда проходят трудно. Нуждаемся в толчках, чтобы идти правильным путем.

"За всю историю независимости было не одно подталкивание в направлении реформ со стороны США. Джо Байден хорошо знаком с этой практикой. Он неоднократно доносил Киеву месседжи о том, что нам делать и как развиваться. Мы оказываем сопротивление внешней российской агрессии, но на внутреннем фронте также надо действовать. И эти действия уже происходят. В ожидании разговора с американским президентом осуществили ряд мер против российской пропаганды. Например, ввели санкции против каналов Медведчука. Динамика есть", – рассказал он.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине.