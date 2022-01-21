Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров

Среди украинцев пытаются посеять панику. Фото: novosti-n.org

Активизация в Украине сообщений о псевдоминировании различных объектов является элементом гибридной войны против нашего государства.

Большинство ложных сообщений поступали из России или временно оккупированных территорий Украины, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook. Эти действия направлены на распространение паники.

"Те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат желаемого. Мы понимаем, что большинство псевдосообщений поступают с временно не подконтрольных территорий или непосредственно из РФ. Это связано с активизацией гибридной войны против Украины", – сказал Монастырский.

Среди украинцев пытаются посеять панику, считают в ведомстве.

"В то же время мы сохраняем спокойствие и выполняем свою работу", – подытожил Монастырский.

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В Украине с начала 2022 года активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минировваний" не прекращается давно. Только за сутки 12 января в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители проверяли всю информацию.